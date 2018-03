Ghana, manifestazione ad Accra contro accordo militare con Usa

Accra, 28 mar. - Centinaia di persone sono scese in piazza oggi ad Accra, in Ghana, per protestare contro l'accordo militare raggiunto dal governo con gli Stati Uniti e approvato nei giorni scorsi dal parlamento. L'intesa è stata bollata dall'opposizione come "un attentato alla sovranità" del Paese.

I due Paesi hanno smentito le voci su possibili basi militari americane nel Paese dell'Africa occidentale, sottolineando che l'intesa mira a rafforzare la cooperazione militare.

L'ambasciata statunitense ad Accra ha precisato che nel 2018 "gli Stati Uniti investiranno 20 milioni di dollari (16,3 milioni di euro) per l'addestramento e l'equipaggiamento delle forze armate del Ghana" e che sono in programma esercitazioni militari congiunte "che richiedono l'accesso alle basi ghanesi dei partecipanti statunitensi e degli altri Paesi coinvolti".