Roma, 28 mar. - "Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica". Lo ha affermato in una dichiarazione il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, chiamando fuori i dem dalle 'pre-consultazioniì sul nuovo Governo che il candidato premier M5s Luigi Di Maio ha preannunciato a partire da domani.