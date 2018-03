Tim, Elliott: no assemblea a maggio se cda reintegrato 24 aprile

Roma, 28 mar. - Il 4 maggio non deve esserci nessuna assemblea degli azionisti di Tim se all'assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un board indipendente e nel pieno dei suoi poteri". Lo afferma il fondo americano dopo la decisione del collegio dei sindaci di Tim di sostenere la richiesta di Elliott per integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. Una richiesta che prevede la revoca dell'incarico per cinque consiglieri e la nomina di sei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

La settimana scorsa il cda di Tim ha deciso di convocare un'assemblea il 4 maggio per eleggere un nuovo board, dopo le dimissioni di diversi consiglieri espressi dall'azionista di riferimento Vivendi.