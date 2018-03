Roma, 28 mar. - "Benvenuto nel Pd a Dario Stefàno. E' un'ottima notizia, siamo tutti impegnati per il rilancio del Partito democratico e Dario offrirà di sicuro un importante contributo. Insieme potremo fare un buon lavoro per il partito e per il Paese." Lo ha dichiarato il presidente del Pd Matteo Orfini.