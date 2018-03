Anzaldi (Pd): "bene indagine Garante Privacy su "VinciSalvini"

Roma, 28 mar. - "L'apertura di un'istruttoria del Garante della Privacy su VinciSalvini, a seguito dell'esposto che ho presentato, rappresenta un passaggio importante per fare luce su una vicenda che getta una luce sinistra sui metodi che sarebbero stati utilizzati sui social anche in Italia nell'ambito della propaganda politica. Il caso Cambridge Analytica ha fatto emergere l'eventualità che anche in Italia alcuni partiti, nel caso specifico la Lega, abbiano proceduto ad una schedatura illegale di migliaia di ignari elettori, per profilarne le preferenze e procedere con propaganda ad hoc". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'invio di un esposto al presidente dell'Authority per la Privacy, Antonello Soro.

"Si tratterebbe di una chiara violazione - ha aggiunto Anzaldi - della privacy, per cui fa bene il Garante ad indagare con tempestività. Desta ulteriori sospetti che finora i vertici della Lega si siano rifiutati di rispondere o dare alcun chiarimento. Caro Salvini, avete schedato gli elettori o no?".