Povertà, Cisl: bene i dati sul reddito d'inclusione

Roma, 28 mar. - "I dati dell`Osservatorio statistico sul reddito d`inclusione presentati stamane dall`Inps confermano l`importanza di questo innovativo strumento per supportare le famiglie in gravi situazioni di deprivazione economica". E` quanto sostiene in una nota la segretaria confederale della Cisl Giovanna Ventura, responsabile delle Politiche Sociali e Sanitarie.

"Ma quello che è fondamentale osservare - sottolinea- è che i tre quarti delle persone coinvolte risiedono nel Sud Italia, con punte evidenti in Campania, Sicilia e Calabria. Queste regioni sono anche quelle che presentano i tassi di disoccupazione più elevati".

"Per questi motivi il prossimo Governo - conclude Giovanna Ventura - oltre a rafforzare questa misura, dovrà lavorare in sinergia con le Regioni e i Comuni per la presa in carico e l`avviamento di percorsi di politiche attive per realizzare occupazione, strumenti che sono indispensabili per dare un`effettiva inclusione alle famiglie coinvolte".