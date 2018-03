Livorno,Casellati: tragedie sul lavoro non sono più accettabili

Roma, 28 mar. - "Non si può accettare che simili tragedie vengano imputate alla pura fatalità.Partecipo al dolore delle famiglie degli operai che hanno perso la vita nell'esplosione al porto industriale di Livorno". Lo ha affermato in una dichiarazione la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, esprimendo "partecipazione al dolore delle famiglie degli operai che hanno perso la vita al porto di Livorno".

"Le morti bianche nel nostro Paese - ha sottolineato la presidente del Senato- sono in drammatico aumento. Il Parlamento ha il dovere di dare risposte concrete con efficaci interventi legislativi, ma altrettanto importante è il rispetto rigoroso delle norme e delle regole già esistenti. Non si può accettare che simili tragedie vengano imputate alla pura fatalità. La sicurezza di chi lavora deve essere sempre e in qualunque istante un diritto"".