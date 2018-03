Nautica, Regione Liguria: serve legge a tutela cantieristica

Genova, 28 mar. - L'assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, ha inviato una lettera al ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, affinché provveda alla regolamentazione della cantieristica navale da diporto, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera derivanti dalle verniciature nell'ambito dei cantieri navali.

"Le ditte che eseguono attività di rimessaggio e verniciatura delle imbarcazioni da diporto di piccole dimensioni -ha sottolineato l'assessore ligure- svolgono un lavoro fondamentale per il nostro territorio che deve essere salvaguardato. Serve una regolamentazione da parte del Ministero che tenga conto della loro specificità e del loro legame con il territorio", si legge nella missiva scritta a seguito delle richieste provenienti da un comparto, quello della piccola cantieristica, fondamentale per l'economia ligure e che rischia di essere penalizzato da questo vuoto normativo.

"L'attività della piccola cantieristica navale da diporto -ha ricordato Giampedrone- è spesso, se non in via esclusiva, effettuata all'aperto. Quindi l'opera di verniciatura -ha concluso l'assessore ligure- non può essere oggetto di un'autorizzazione in via generale, di competenza regionale, in quanto non può prescindere dalla localizzazione dello stabilimento e dal parere igienico sanitario della ASL del territorio competente".