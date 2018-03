Scandalo Cambridge Analytica, Playboy abbandona Facebook -2

Washington, 28 mar. - "Più di 25 milioni di fan sono collegati a Playboy attraverso le nostre diverse pagine Facebook e ci rifiutiamo di essere complici, esponendoli a queste presunte pratiche - ha aggiunto il gruppo - ecco perché abbiamo annunciato che lasceremo la piattaforma Facebook, disattivando gli account di Playboy gestiti direttamente da Playboy Enterprises".

"Per anni è stato difficile per Playboy esprimere i propri valori su Facebook a causa delle rigide linee guida sui contenuti", si ricorda nella nota, ma se il gruppo aveva scelto di "modificare la voce di Playboy" per rispettare i criteri imposti dal social network, in particolare per quanto riguarda la nudità, e poter essere presente sulla rete, il recente scandalo lo ha spinto a sbattere la porta: "Playboy ha sempre difeso le libertà individuali e la celebrazione del sesso. Oggi, noi stiamo facendo un nuovo passo in questa lotta".