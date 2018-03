Livorno, Lega: vicini alle famiglie delle vittime

Roma, 28 mar. - "Siamo profondamente addolorati per la tragica morte dei due operai nel porto industriale di Livorno. Tutto il gruppo della Lega si stringe attorno alle famiglie e ai colleghi delle vittime. Un episodio gravissimo e purtroppo non isolato che non può che far riflettere, ancora una volta, sull`importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicurezza che deve moltiplicarsi in ambienti industriali dove i dipendenti sono maggiormente esposti a rischi". Lo dichiarano in una nota i deputati toscani della Lega.