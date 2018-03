Casaleggio: Romano mente su Rousseau, non ha fini di lucro

Roma, 28 mar. - "Basta bugie sull'Associazione Rousseau", intima il blog delle stelle in un post firmato dalla stessa associazione e quindi riconducibile al suo presidente Davide Casaleggio (una sua foto illustra l'intervento, peraltro).

"L'Associazione Rousseau, come dice il nome stesso, è un'associazione senza scopo di lucro. I fondi che vengono raccolti - si legge sul blog del M5S - vengono utilizzati per investimenti sul miglioramento della piattaforma di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle, Rousseau, non certo per generare profitti".

"Davide Casaleggio - precisa la nota - è il Presidente dell'Associazione e non percepisce alcuna retribuzione per lo svolgimento delle sue funzioni. Chiunque dica cose diverse da queste dice solo falsità. Come il deputato Andrea Romano, ora al Pd ed ex Scelta Civica, nonché ex condirettore de l'Unità e attuale direttore di Democratica (il giornale online del Pd), che in TV ha mentito affermando: 'C`è un rapporto, a mio parere opaco e condannabile, tra i deputati dei 5 Stelle e un`azienda privata, la Rousseau, che ha come amministratore unico un signor Davide Casaleggio'".

"Rousseau - ribadisce il post sul blog - non è un'azienda privata, ma un'associazione senza fine di lucro. Non c'è niente di opaco, ma è tutto pubblico. Forse Romano non sa che nonostante non fossimo tenuti a farlo, abbiamo inviato il nostro rendiconto e il nostro bilancio alla commissione parlamentare lo scorso anno e lo faremo anche quest'anno all'insegna della massima trasparenza. Quante associazioni o fondazioni legate al PD lo fanno? Siamo sicuri che Romano ce lo farà sapere".

"Falsità clamorose da parte del deputato del Pd, ma ancora più clamoroso è il 'fact checking' dell'AGI che non solo conferma le bugie di Romano, ma aggiunge un'insinuazione ossia che i soldi raccolti dall'Associazione Rousseau vadano alla Casaleggio Associati, che è una cosa distinta e nettamente separata dall'associazione. Insinua il dubbio addirittura nel titolo ponendo una domanda: 'Quanti soldi arrivano alla Casaleggio associati dai parlamentari M5S?'. Cara AGI, te lo diciamo noi: ZERO! E adesso aspettiamo le scuse e una rettifica da parte del direttore".