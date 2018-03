Terrorismo, Berutti (FI): urgenti più controlli e prevenzione

Roma, 28 mar. - "Un sentito ringraziamento alla Digos e agli inquirenti per il prezioso lavoro che ha portato all'arresto del jihadista Elmahdi Halili. La sua è una vicenda inquietante: un recidivo intento nel proselitismo anche tra i giovani attraverso la trasmissione di messaggi fondamentalisti sul web". Lo dichiara il senatore piemontese di Forza Italia Massimo Vittorio Berutti. "Il pericolo per la sicurezza collettiva non è più un rischio ma una realtà, a testimonianza di un'integrazione che non ha funzionato e della necessità di un giro di vite. Più controlli sui luoghi in cui il proselitismo terrorista è in grado di diffondersi e più strumenti per le Forze dell'Ordine e la Polizia Postale, insieme ad una svolta netta nelle politiche sull'immigrazione, sono l'unica strada per tutelare davvero il diritto degli italiani alla sicurezza", conclude.