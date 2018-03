Susan Rice, ex diplomatica di Obama, nel Cda di Netflix

New York, 28 mar. - Netflix ha annunciato l'ingresso nel suo consiglio di amministrazione di Susan Rice, ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite ed ex consigliera per la Sicurezza nazionale di Barack Obama. "Siamo lieti di dare il benvenuto all'ambasciatrice Rice nel Cda di Netflix" ha detto l'amministratore delegato, Reed Hastings. "Non vediamo l'ora - ha aggiunto - di beneficiare della sua esperienza e saggezza".

Rice è stata tra le persone con il legame più stretto con Barack Obama durante la sua amministrazione. Proprio Obama sarebbe in trattativa con Netflix per produrre dei programmi in esclusiva; gli show potrebbero prevedere per l'ex presidente il ruolo di moderatore per dibattiti su temi come immigrazione, sanità e cambiamento climatico, o quello di narratore di personaggi e storie straordinari.