Piazza Affari premia i difensivi. Mps limita danni dopo minimo

Roma, 28 mar. - Piazza Affari archivia la seduta con un marginale rialzo. Il Ftse Mib, dopo aver passato parte della giornata sottozero, nel finale ha recuperato terreno e chiuso a 22.331 (+0,55%).

Tra i 40 big del listino, il mercato ha puntato sui titoli a maggiore contenuto difensivo complice la maggiore incertezza sui mercati finanziari ben riflessa dalla risalita, sui mercati Usa, dell'indice Vix. "L'indice della paura" che misura la volatilità sulle opzioni viaggia a 24 punti, dopo aver iniziato il 2018 intorno a 9 punti nell'area di minimo storico.

Hanno così brillato i "safe harbour" quali Terna +4,61%, da Fitch è arrivata la conferma del rating BBB+ sul debito a lungo termine. Subito dietro Snam +4,66%, Enel +3,71% e Recordati +3,07%.

Dal lato della lettera, sotto tiro gli industriali ciclici, quali Stm -5,32%, Buzzi -2,41% e Fca -2,01%.

L'indice del settore bancario ha terminato in territorio positivo +0,87%, Monte dei Paschi di Siena sempre in in controtrend con una flessione pari a -2,32%. Il titolo resta condizionato dal "vuoto di domanda, nuovo minimo storico a 2,38 euro per poi chiudere a 2,48: pari a una capitalizzazione di poco superiore a 2,8 miliardi.

Infine, il Beta dell'azione Mps viaggia sopra quota 2, un livello che influenza rendimento richiesto (costo del capitale) dagli investitori per comprare azioni della banca senese.