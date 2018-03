Livorno, Poletti: vicinanza a famiglie vittime esplosione

Roma, 28 mar. - "Esprimo il mio sincero dolore e la mia vicinanza alle famiglie dei lavoratori vittime di questo gravissimo incidente. Ancora un evento tragico, che non si dovrebbe mai verificare, perché è inaccettabile che si possa morire sul lavoro. La morte di questi due lavoratori è, ancora una volta, un monito drammatico a rafforzare la consapevolezza di tutti che bisogna fare sempre di più per la prevenzione e per assicurare un controllo costante del rispetto delle norme di sicurezza". E' quanto ha dichiarato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, a seguito dell`esplosione nel porto industriale di Livorno che ha causato la morte di due lavoratori.