Rbm Assicurazione Salute premiata per sanità integrariva -2

Roma, 28 mar. - Il numero uno di RBM Assicurazione Salute ha poi sottolineato come il Sistema Sanitario Nazionale si trovi impreparato a gestire longevità e cronicità. Le nuove sfide stanno mettendo in pericolo i pilastri della sanità italiana, universalismo e uguaglianza, nonché la salute e la qualità della vita degli italiani.

"La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza sociale in sanità e può essere contrastata solo "restituendo una dimensione collettiva" alla spesa sanitaria privata attraverso un`intermediazione strutturata da parte delle Forme Sanitarie Integrative quali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitarie e Società di Mutuo Soccorso." - ha affermato Vecchietti - "Uno dei vantaggi fondamentali che può essere garantito attraverso l`affidamento in gestione della spesa sanitaria privata alle Forme Sanitarie Integrative è rappresentato dalla "messa a sistema" delle strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti "terzi paganti professionali" (le Forme Sanitarie Integrative) con un conseguente contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)" .

E ancora: "Alla luce di questi dati - continua - risulta urgente una riforma che consenta di sviluppare un vero e proprio Secondo Pilastro anche in Sanità, come già avvenuto nel settore pensionistico, e che riassorba tutte le Forme di Sanità Integrative in un impianto normativo omogeneo improntato ai medesimi principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale. Non da ultimo, occorre prevedere regole omogenee per tutte le Forme di Sanità Integrativa sulle modalità di gestione del rischio nonché omogenizzare il regime fiscale e previdenziale applicabile alle Forme Sanitarie Integrative prescindendo dal modello di gestione del rischio adottato (assicurazione/autoassicurazione) e dalla natura delle fonti istitutive. Un cambio di passo che garantirebbe grandi benefici in termini di equità e sostenibilità e che trasformerebbe le Forme di Sanità Integrative in veri e propri strumenti a vocazione sociale. In questa prospettiva, è auspicabile che il prossimo Governo abbia la capacità di valorizzare le importanti esperienze maturate nel settore e il coraggio di varare una riforma che appare sempre più ineludibile per preservare per noi e per le future generazioni quelle caratteristiche di universalismo, uguaglianza e solidarietà che rappresentano da sempre i punti qualificanti del sistema sanitario italiano".