Rbm Assicurazione Salute premiata per sanità integrariva

Roma, 28 mar. - RBM Assicurazione Salute grande protagonista dell`Italy Protection Forum giunto ormai alla sua ottava edizione. Durante l`Italy Protection Awards Night, la compagnia assicurativa veneta si è aggiudicata il premio come miglior compagnia specializzata nello sviluppo Sanità Integrativa 2017 votata dal mercato, mentre Previnet è stato scelto come miglior Service per i Fondi Pensione.

"Nel 2017 la spesa sanitaria out of pocket ha raggiunto i 39,5 miliardi dei quali solo il 13% è stato "intermediato" da Forme Sanitarie Integrative. Va sottolineato come i cittadini che beneficiano di una Forma Sanitaria Integrativa recuperino in media circa il 56% della propria spesa sanitaria privata". Così Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di RBM Assicurazione Salute, è intervenuto durante l`Italy Protection Forum di fronte ad una folta platea composta dagli operatori del settore. "Il nostro sistema sanitario non è più in grado di tutelare un bene prezioso come la salute dei cittadini italiani. L`inadeguatezza dei finanziamenti e il mancato allineamento tra il modello assistenziale e il contesto di riferimento, danno luogo a disparità sempre più evidenti".

"Emerge un bisogno di salute da parte dei cittadini che non riesce più ad essere soddisfatto dal nostro Sistema Sanitario. Su questo fronte, la sanità integrativa può giocare un ruolo importante e assorbire la domanda inespressa di protezione. Il ramo assicurativo deve poter sostenere la prevenzione e aiutare i cittadini nell`intero percorso di cura, diventando un vero e proprio strumento a vocazione sociale. Occorre, infatti, superare un ostacolo culturale che riguarda la funzione delle polizze sanitarie: non più fruibili solo da un mercato elitario, ma elementi fondamentali del piano di protezione del cittadino." - ha proseguito Marco Vecchietti.

