Senato, Mirabelli (Pd): presentato ddl per commissione Antimafia

Roma, 28 mar. - "Oggi insieme a Laura Garavini, Stefano Collina e Giuseppe Cucca, ho presentato la proposta di legge per istituire anche in questa legislatura la Commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie. Due anni fa abbiamo celebrato con il Presidente della Repubblica i 50 anni dalla sua prima costituzione. Il ruolo svolto in questi anni dalla Commissione è stato rilevante per capire e per costruire provvedimenti incisivi contro le mafie che fanno della nostra legislazione un modello positivo per il contrasto alla criminalità organizzata a cui guardano tanti Paesi. C`è ancora molto da fare e spero che al più presto la Commissione venga istituita e inizi a lavorare". Lo annuncia il senatore PD Franco Mirabelli, già membro della Commissione Bicamerale Antimafia nella Legislatura XVII.