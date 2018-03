Libia, vendevano opere d'arte rubate da Isis: 2 arresti in Spagna

Madrid, 28 mar. - Arrestati due esperti d'arte spagnoli sospettati di guidare un'organizzazione che vendeva opere trafugate da siti archeologici in Libia da gruppi legati allo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato oggi la polizia spagnola, riferendo del sequestro di "numerose opere d'arte", tra cui sette mosaici e un sarcofago, eseguito durante le perquisizioni condotte in cinque siti tra Barcellona e la vicina città di Argentona.

Stando a quanto si legge in un comunicato, le opere sono state rubate da siti archeologici della regione costiera della Cirenaica e della regione settentrionale della Tripolitania. I due uomini arrestati sono entrambi spagnoli, di 31 anni: uno di loro è apparso spesso in televisione per discutere di arte antica e avrebbe anche partecipato a diversi convegni accademici dedicati alla distruzione dei siti storici da parte dell'Isis.

"Guidavano un'organizzazione che acquistava illegalmente opere rubate in siti archeologici da parte di gruppi legati all'organizzazione terroristico Daesh (acronimo arabo di Isis), aiutando a finanziare le sue attività", si legge nella nota.