Usa confermano raid in Libia e morte di Dawud, leader di al Qaida

New York, 28 mar. - Gli Stati Uniti hanno confermato di aver effettuato un raid contro al Qaida nel Maghreb islamico (Aqmi) in Libia e di aver ucciso due terroristi, tra cui Musa Abu Dawud, un alto esponente del gruppo. Il raid, ha reso noto lo U.S. Africa Command, è stato condotto in coordinamento con le autorità libiche.

La notizia dell'attacco, condotto con un drone, era stata data il 24 marzo dal portavoce del governo di accordo nazionale di Tripoli, poi dallo stesso U.S. Africa Command, che solo ora ha potuto confermare la morte di Dawud. L'obiettivo del raid è stato una casa nei pressi di Ubari; al momento, nessuna vittima civile è stata riportata.