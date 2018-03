Addio Roma, anche l'Abi dalla capitale si sposta verso ... -2

Roma, 28 mar. - Il piano dell'Abi, secondo fonti vicine al dossier, prevede un iniziale spostamento di 30-35 persone a Milano. Dovrebbe essere creato anche un fondo, con una durata fino a sette anni, per incentivare all'uscita il personale vicino all'età pensionabile. E per aumentare i risparmi l'associazione bancaria potrebbe rinunciare a palazzo Altieri, una sede sontuosa (l'edificio è del 1650) e molto onerosa. Per l'anno prossimo, del resto, l'Abi si prepara a festeggiare il suo primo secolo di storia.

Lo rotta verso Nord delle banche è un processo iniziato già da tempo, con l'assorbimento degli istituti del Centro-sud all'interno dei maggiori gruppi creditizi. Negli ultimi anni, poi, anche le grandi imprese hanno cominciato a lasciare Roma: dalle testate giornalistiche televisive come Sky e Tg5 alle aziende del settore chimico-farmaceutico. Spesso spinte da esigenze di accorpamento e taglio dei costi, ma incentivate a volte anche dall'immagine in declino della capitale. Una città che continua ad affascinare i manager delle multinazionali, scoraggiati però dalle emergenze perenni nei rifiuti e nei trasporti o dalle lentezze nella burocrazia e nella giustizia.

Le grandi organizzazioni imprenditoriali, dalla Confindustria alla Confcommercio, finora hanno mantenuto il quartier generale a Roma, sebbene i principali associati siano in larga parte al Nord. L'Abi invece muove un primo passo verso Milano e, in prospettiva, nuove funzioni potrebbero essere trasferite: la presenza nella capitale rischia di ridimensionarsi gradualmente, con un riequilibrio a favore della sede lombarda.