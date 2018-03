Livorno, Donzelli (Fdi): vicinanza a familiari delle vittime

Roma, 28 mar. - "Non è accettabile che in una nazione civile si possa ancora morire in questo modo sul lavoro. Fratelli d`Italia esprime cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime in questo triste giorno. Occorre fare chiarezza sulle responsabilità. Livorno ha pagato un prezzo altissimo, in particolare modo negli ultimi anni: la politica ha il dovere di intervenire al più presto e concretamente per far fronte a questa vera emergenza". E` quanto affermano il deputato Giovanni Donzelli e il portavoce cittadino di Fratelli d`Italia Andrea Romiti.