M5s, Anzaldi (Pd): multa a parlamentari viola art. 67 Costituzione

Roma, 28 mar. - "L'articolo 67 della nostra Carta Costituzionale sancisce quanto segue: 'Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. È un articolo introdotto dai padri costituenti a tutela della democrazia e dell'autonomia dei parlamentari. È notizia di queste ore che un gruppo parlamentare, quello del M5s, abbia nel proprio Statuto esplicitato la previsione di una multa di 100 mila euro per abbandono del Gruppo per dissenso politico. A avviso dello scrivente suddetta previsione appare in netto contrasto con il dettato costituzionale". E` quanto scrive il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in una lettera inviata al presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, pubblicata su 'Huffington Post'.

"Il legittimo auspicio che gli eletti - prosegue Anzaldi - non cambino gruppo parlamentare va perseguito con la persuasione e il confronto politico, non certo con operazioni propagandistiche che violano la Costituzione. Finché non venga eventualmente riformata, la Carta va rispettata in ogni suo punto, non esiste un'applicazione a corrente alternata. A questo punto il quesito che pongo è il seguente: può uno Statuto di un gruppo parlamentare essere approvato con una evidente violazione di un principio costituzionale? Il presidente della Camera non avrebbe il dovere di intervenire, per tutelare la libertà dei deputati? Poiché non si tratta di uno Statuto di un partito bensì di un gruppo parlamentare è evidente che la richiesta rappresentata di chiarimento diventa un punto dirimente anche per fare chiarezza in merito ad un dibattito che si è aperto attraverso gli organi di informazione".