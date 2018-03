Cisl, gardini: nomina di Luigi Sbarra è scelta di qualità

Roma, 28 mar. - "Quella di Luigi Sbarra è una scelta di qualità e quantità per la segreteria generale della Cisl. Sbarra porta con se il know how del settore primario. Continueremo a collaborare con la Cisl per affrontare, insieme agli altri sindacati, i problemi della competitività, migliorare la qualità del lavoro, contrastando caporalato e dumping contrattuale". Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative commenta l`elezione di Luigi Sbarra a segretario generale aggiunto della Cisl di Annamaria Furlan.