Cisl auspica che nuovo governo faccia ripartire la concertazione -2

Roma, 28 mar. - Un accordo utile a regolare la rappresentatività di chi contratta, dando valore al salario contrattuale e rigettando formule extracontrattuali di salario minimo.

Rafforzare la contrattazione in questi mesi, valorizzando i temi della persona e del lavoro, ha consentito alla Cisl di rilanciare la visione storica dell`Organizzazione fondata su capacità di proposta e assunzione di responsabilità che hanno portato alla recente stipula dei contratti pubblici e privati, recuperando, rispetto ai primi, uno stallo durato nove anni.

In tal senso, il Consiglio generale impegna le strutture a trasferire e a valorizzare nei posti di lavoro e alle iscritte e agli iscritti gli elementi su quanto ottenuto.

In particolare, consapevoli che oggi come per il futuro dovrà essere il lavoro il cardine del meccanismo distributivo su cui si regge la società italiana per redistribuire redditi, ruoli sociali, protezione sociale e per alimentare le risorse necessarie a sostenere il sistema Paese attraverso il gettito tributario e contributivo, la Cisl continuerà a sentirsi impegnata sostenendo un progetto politico che vede: nelle intese sulla previdenza, nell`approfondimento su Europa, Lavoro, Fisco e Welfare, nell`accordo con Confindustria, nel negoziato sui contratti pubblici e del comparto privato, elementi fondamentali di un percorso per consolidare la buona occupazione e il rafforzamento dello stato sociale nel Paese.

Inoltre, considerato che l`economia del Paese cresce in misura minore di altre realtà UE, la Cisl rilancia al Governo di prossima emanazione la necessità di maggiori investimenti per lo sviluppo che insistano sul rafforzamento del capitale umano da associare a una riforma fiscale capace di favorire l`aumento dei consumi che potranno essere sostenuti dal nuovo modello di relazioni industriali incentrato sulla partecipazione e sulla produttività. Per la Cisl, rinnovate relazioni sindacali, potranno aiutare il processo per creare quel clima sociale utile a rafforzare la crescita, prevedendo la sperimentazione di forme nuove di partecipazione, non solo organizzativa, ma anche al capitale delle imprese, utilizzando i fondi contrattuali e previdenziali come strumento per costruire una vera democrazia economica. La Cisl auspica da parte del nuovo Governo una ripresa del rapporto tra la politica e corpi intermedi capace di realizzare nuovi progetti per il futuro: per i giovani, per le lavoratrici e i lavoratori, per le pensionate e i pensionati, vere esigenze dell`Italia e per le sue aree in maggiore affanno, prima fra tutte il Mezzogiorno.

In tal senso la Cisl continuerà ad asseverare il tema della previdenza rilanciando nell`anno in corso la propria piattaforma sul fisco, partendo da chi ha maggior bisogno, dai più deboli, salvaguardando i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione o di crisi aziendale e i pensionati.