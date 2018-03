Cisl auspica che nuovo governo faccia ripartire la concertazione

Roma, 28 mar. - Il consiglio generale della Cisl auspica che il nuovo governo riavvii la concertazione dopo una campagna elettorale declinata in "negativo" nella quale è mancata "una lungimirante visione strategica del futuro del paese".

Il Consiglio Generale della Cisl sentita la relazione della Segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan ne condivide e approva i contenuti arricchiti dal contributo del dibattito.

In questo difficile contesto, il Consiglio generale, nel riconoscersi appieno nel percorso della Confederazione, rilancia il "valore del lavoro" come l`orizzonte del sindacalismo del ventunesimo secolo che fonda l`essenza della ripartenza italiana sul principio della "partecipazione", strumento per tenere insieme lavoratori, imprese, posti di lavoro, generazioni, generi, territori ed etnie, dando voce e ricercando soluzioni ai loro problemi.

Il sindacato nasce nel Paese per accompagnare ideali e sentimenti di giustizia e così dovrà fare anche oggi, pena dover accettare un ruolo residuale nell`attuale società. Per questo, il Consiglio generale della Cisl - si legge nel documento conclusivo - ritiene che nei mesi a venire dovrà essere rafforzata la nostra missione originale sul fronte della rappresentanza irrobustendo il potere della contrattazione, consapevoli che nella capacità di contrattare continuerà a esprimersi anche nel futuro la nostra funzione.

In particolare, esprimendo una valutazione positiva sul percorso negoziale che ha caratterizzato l`attuale periodo, il Consiglio generale esprime il plauso per l`importantissimo negoziato sul modello contrattuale e sulla rappresentanza sottoscritto unitariamente con Confindustria il 9 marzo scorso che segna una svolta storica nel campo delle relazioni industriali del Paese.

(Segue)