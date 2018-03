Wind Tre propone i nuovi smartphone Huawei P20 e P20 Pro

Roma, 28 mar. - Wind propone i nuovi top smartphone HUAWEI P20 e HUAWEI P20 Pro, con la formula `Telefono Incluso`, per i clienti con sim ricaricabile e in abbonamento, anche con Partita Iva. Un`offerta chiara e conveniente, in linea con il posizionamento "Smart Value for Money" del marchio, scelta solida per le famiglie.

In particolare, i clienti Wind possono acquistare HUAWEI P20 con un anticipo di 99,90 euro e con una rata mensile pari a 10 euro, mentre il modello top di gamma, HUAWEI P20 Pro, è disponibile con 5 euro in più al mese. Inoltre, con l`acquisto di questi nuovi smartphone, nella modalità 'Telefono Incluso' sono inclusi ogni mese 10 Giga aggiuntivi per la propria offerta mobile, validi per 30 rinnovi.

Con 3, è possibile avere i nuovi top smartphone HUAWEI P20 e HUAWEI P20 Pro in abbinamento alle offerte `ALL-IN`, disponibili in versione Prime, Master e Power. Una proposta che combina i servizi di 3 con i migliori device e che conferma il posizionamento del brand come leader di mercato nelle scelte tecnologiche e punto di riferimento per le soluzioni innovative.

I clienti 3 possono acquistare il nuovo HUAWEI P20 con una rata mensile di 10 euro, mentre con 5 euro in più al mese possono scegliere il modello top di gamma, HUAWEI P20 Pro. Per entrambi gli smartphone, è previsto un anticipo iniziale a partire da 69 euro. Tutte le offerte `ALL-IN` con HUAWEI P20 e P20 Pro includono minuti, sms e traffico Internet, con prezzo bloccato e con il servizio `GIGA Bank`, che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza. Inoltre, l`innovativa soluzione 'ALL-IN Power', in abbinamento all`offerta fissa '3Fiber', garantisce Giga illimitati sulla sim mobile, senza soglie o restrizioni, minuti illimitati e mille sms, al prezzo scontato di 19 euro al mese, invece di 25 euro.