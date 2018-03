Catalogna, ex ministra messa in libertà condizionata in Scozia -2

Edimburgo, 28 mar. - All'uscita dalla corte, la ex ministra ha trovato alcuni sostenitori con la bandiera indipendentista catalana e lo striscione "Siamo con te". Ponsati ha ricevuto il sostegno di esponenti dello Scottish National Party (Snp), partito al governo, che hanno condannato i mandati di arresto spiccati dalla Spagna. Tuttavia, la premier scozzese Nicola Sturgeon ha sottolineato di non poter intervenire in un processo indipendente per estradizione.

Oggi è stata lanciata online una raccolta fondi per sostenere la battaglia legale di Ponsati, che nell'arco di tre ore ha raccolto 120.000 euro.