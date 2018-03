Catalogna, ex ministra messa in libertà condizionata in Scozia

Edimburgo, 28 mar. - La ex ministra catalana Clara Ponsati, ricercata dalla Spagna per il ruolo avuto nel referendum per l'indipendenza della Catalogna, ha ottenuto la libertà condizionata dopo essersi consegnata alle autorità scozzesi. Ponsati è stata colpita dal mandato di arresto internazionale spiccato venerdì scorso dalle autorità spagnole contro 13 leader indipendentisti per "ribellione", crimine punibile con pene fino a 30 anni di carcere.

Nell'udienza preliminare tenuta oggi, la corte scozzese ha concesso la libertà condizionata, ma ha ordinato alla ex ministra di consegnare il proprio passaporto in attesa dell'esito del procedimento. Gli avvocati di Ponsati, docente all'Università di St Andrews, hanno fatto sapere che respingeranno "con forza" le accuse di ribellione violenta e di appropriazione indebita di fondi pubblici per l'organizzazione del referendum che era stato vietato dal governo di Madrid. (Segue)