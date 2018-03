Esuberi a Arca Technologies, Piemonte:in campo per salvare posti

Torino, 28 mar. - "La decisione, annunciata nei giorni scorsi dall'Arca Technologies di Ivrea, di licenziare 103 lavoratori è estremamente preoccupante, in particolare per un territorio che ha fortemente risentito della crisi". Lo ha dichiarato, in risposta a un question time in consiglio regionale, l'assessore piemontese al Lavoro Gianna Pentenero.

"La Regione Piemonte si è immediatamente attivata e, insieme ai Comuni di Ivrea e Bollengo, parteciperà a un incontro tra le istituzioni, i lavoratori e i rappresentanti sindacali in programma il 4 aprile prossimo a Ivrea".

"Naturalmente - ha concluso Pentenero - contatteremo anche l'azienda per valutare tutte le possibili soluzioni volte a salvaguardare l'occupazione e la presenza stessa di Arca Technologies sul territorio".