New York, 28 mar. - Donald Trump sarebbe "ossessionato" da Amazon, a cui vorrebbe far pagare più tasse. Lo sostiene il sito Axios, citando cinque fonti che hanno parlato con il presidente statunitense dell'azienda di Jeff Bezos. Per Trump, il colosso dell'e-commerce "sta uccidendo" il business dei grandi centri commerciali e dei negozi tradizionali, colpendo anche molti suoi amici. Il titolo di Amazon, che ieri ha perso il 3,9%, ora sta cedendo il 5,9 per cento.