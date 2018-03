Usa: Trump vuole negare residenza a immigrati che ricevono... -2

New York, 28 mar. - Secondo i dati dello U.S. Citizenship and Immigration Services (Uscis), dei 41,5 milioni di immigrati che vivono legalmente negli Stati Uniti, il 3,7% ha ricevuto dei benefit in contanti nel 2013 e il 22,7% ha usufruito di benefit non in contanti come i sussidi per la casa o il Medicaid, il programma di assistenza sanitaria per le famiglie a basso reddito.

I dati mostrano che gli statunitensi usufruiscono di questa assistenza all'incirca allo stesso modo: dei 270 milioni di non immigrati, il 3,4% ha ricevuto aiuti in contanti e il 22,1% ha ottenuto benefit non in contanti.