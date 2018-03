Difesa, Ue lancia piano per migliorare la mobilità militare

Bruxelles, 28 mar. - La Commissione europea ha presentato un piano di azione per migliorare la mobilità delle truppe e degli equipaggiamenti militari sul continente europeo, in un contesto di tensioni crescenti con la Russia.

L'obiettivo di Bruxelles è di eliminare gli ostacoli normativi che intralciano i militari transfrontalieri e di adattare le infrastrutture stradali e ferroviarie al trasporto di mezzi come ad esempio i tank.

L'iniziativa si inserisce nella strategia di rilancio di un'Europa della Difesa, un settore in cui la maggior parte dei Paesi vigila attentamente sulla propria sovranità nazionale.

Prima dei progetti concreti, che verranno in seguito, l'esecutivo europeo ha lanciato "un inventario" della situazione attuale di "mobilità militare" e ha fissato un calendario per i prossimi mesi. "Vogliamo fare un bilancio dello stato dell'infrastruttura europea, conoscere se è ancora adatto alle esigenze", ha detto il commissario per i Trasporti, Violeta Bulc, in una conferenza stampa. "Questa è una questione di sicurezza collettiva", ha aggiunto, invitando gli stati membri a "rivedere e convalidare" entro la metà del 2018 una lista di "requisiti militari" in fase di preparazione.

