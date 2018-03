Usa, Trump vuole negare residenza a immigrati che ricevono aiuti

New York, 28 mar. - Gli immigrati che usufruiscono di forme assistenziali dello Stato, anche le popolari detrazioni fiscali, potrebbero perdere la possibilità di ottenere la residenza permanente o un altro visto per vivere negli Stati Uniti, secondo una proposta in attesa di approvazione da parte dell'amministrazione Trump, che sta cercando di ridurre il numero di stranieri che vivono nel Paese.

Secondo la bozza della proposta del dipartimento della Sicurezza nazionale, ottenuta dal Washington Post, verrebbe enormemente ampliata la definizione di benefit, rispetto a quella attuale; le attuali regole penalizzano gli immigrati che ricevono forme di assistenza in contanti, considerate un "carico pubblico", mentre quelle proposte inserirebbero anche i benefit "non in contanti", come appunto le detrazioni o i sussidi per alleviare il costo delle assicurazioni sanitarie.