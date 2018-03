Putin: su tragedia Kemerovo arrivano false notizie dall'estero

Mosca, 28 mar. - Vladimir Putin giudica "inaccettabile" la diffusione "di false notizie" sull'incendio a Kemerovo, costato la vita ad almeno 64 persone. E punta il dito contro tentativi di "diffondere il panico" orchestrati dall'estero.

"Putroppo vediamo false note che vengono disseminate sui social network, anche dall'estero, con l'obiettivo di diffondere il panico.. e fomentare l'ira della gente", ha detto il presidente russo durante un incontro con il capo del Comitato d'inchiesta, Alexander Bastrykin, e la ministra della Sanità, Veronika Skvortsova, sulla tragedia consumatasi nel centro commerciale della città siberiana.

Ieri Putin si è recato a Kemerovo, dove la gente è scesa in piazza e ha preso di mira in particolare le autorità locali, accusate di nascondere la verità su quanto successo e di coprire i responsabili. Si tratta della prima contestazione affrontata da Putin dopo la rielezione plebiscitaria per un quarto mandato al Cremlino.