Ue: Francia e Svezia in testa per natalità, Spagna e Italia in coda

Bruxelles, 28 mar. - Nel 2016 Francia e Svezia hanno registrato il miglior tasso di natalità dell'Unione europea, Italia e Spagna il peggiore. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio statistico europeo (Eurostat), secondo cui sono stati 5,148 milioni i bambini nati complessivamente nei 28 Paesi membri, contro i 5,103 del 2015.

In generale il tasso medio di natalità si attesta a 1,60 figli per donna, ben al di sotto della soglia 2,1 per donna considerato "il livello di sostituzione della popolazione nei paesi sviluppati", ovvero il numero medio di nascite per donna necessario a mantenere costante la dimensione della popolazione in assenza di qualsiasi migrazione.

Con 1,92 figli per donna i francesi si confermano in testa alla classifica, seguiti da svedesi (1,85), irlandesi (1,81), danesi e britannici (1,79 ciascuno). In coda invece Spagna e Italia, con 1,34 nascite a donna, seguiti da Portogallo (1,36), Cipro e Malta (1,37), Grecia (1,38) e Polonia (1,39).

In media, le donne europee hanno il loro primo figlio a 29 anni: sono più giovani in Bulgaria (26 anni) e in Romania (26,4), meno giovani in Italia (31 anni).

