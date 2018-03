Roma, 28 mar. - "E' in atto il grande gioco della democrazia, quando lo facevamo noi si chiamava 'spartizione di potere' mentre ora si chiama 'espressione della volontà popolare'. 'Espressione della volontà popolare' is the new 'spartizione dei poteri'". Lo afferma Matteo Renzi conversando con i giornalisti in Senato mentre sono in corso le votazioni sull'ufficio di presidenza"