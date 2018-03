Auguri Casellati al Mattino di Padova per i suoi 40 anni

Roma, 28 mar. - "Oggi 'Il Mattino' di Padova compie quarant'anni. Un traguardo prestigioso, tanto più importante in un momento estremamente difficile per l'editoria. Almeno due generazioni di padovani si sono informate e formate attraverso le pagine del 'Mattino'. Auguro lunga vita a un giornale che, anche quando sono a Roma, non manca mai nella mia rassegna stampa quotidiana. Un modo semplice per sentirmi sempre vicina alla mia terra e alla mia gente". Lo afferma la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio di auguri al "Mattino" di Padova che compie oggi quarant'anni