Fincantieri, Gallia: dati 2017 testimoniano ripresa gruppo

Milano, 28 mar. - Su Fincantieri "è importante osservare il percorso di questi anni, è una società che ha dovuto affrontare una crisi durissima, ne è uscita molto bene e i dati 2017 testimoniano questa ripresa fatta". E' quanto ha dichiarato Fabio Gallia, Ad della Cdp, azionista di controllo di Fincantieri. "L'operazione coi francesi non solo fa bene all'azienda ma anche al paese - ha proseguito - le società in cui anche le persone e le culture si mischiano in genere sono società migliori, noi siamo soddisfatti come azionisti".