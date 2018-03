Livorno, Barbagallo: morti sul lavoro con drammatica sequenza

Roma, 28 mar. - "Siamo addolorati per l`ennesima tragedia sul lavoro. Questa volta l`infortunio mortale è accaduto a Livorno, ma gli incidenti si ripetono e drammaticamente si somigliano". E' quanto afferma Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil aggiungendo che "ora è solo il momento del dolore: restiamo, in rispettoso silenzio, al fianco dei familiari delle due vittime. Ma non è più possibile che tutto ciò accada con drammatica frequenza. Le leggi ci sono, vanno applicate puntando ulteriormente sulla prevenzione. La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare una priorità nazionale. Il Primo Maggio che celebreremo in Toscana e che dedicheremo proprio a questo argomento sarà un momento di riflessione e denuncia, ma l`impegno deve essere di tutti e per tutti i giorni dell`anno".