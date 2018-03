Costamagna: società rete? Per il momento Open Fiber balla da sola

Milano, 28 mar. - "Per il momento siamo da soli e balliamo da soli". Così il presidente della Cdp, Claudio Costamagna, in merito alle ipotesi di un'unica società della rete con Open Fiber e Telecom. La Cdp è azionista, assieme ad Enel, di Open Fiber.

"Continuiamo i nostri investimenti con Open Fiber e siamo convinti che avere una rete in fibra in Italia sia una delle priorità piu importanti per modernizzare il paese", ha spiegato. "Quello in Open Fiber è un investimento strategico fondamentale, lo stiamo facendo con un partner che è nostro cugino e continuiamo a farlo perchè è l'unica alternativa che abbiamo, poi vediamo cosa succede dall'altra parte".