Milano, 28 mar. - "Noi siamo qui fino alla scadenza del nostro mandato, non sappiamo quello accadrà dopo: ho sempre detto che siamo sempre stati in prestito a questo mondo, veniamo tutti e due dal mondo privato, prima o poi ci ritorneremo, se questo sarà prima o dopo lo vedremo nelle prossime settimane o mesi". Così il presidente della Cdp, Claudio Costamagna, in merito al rinnovo dei vertici dell'istituto, in scadenza con la prossima assemblea.