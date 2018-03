Livorno, Fassina: strage silenziosa continua, Parlamento agisca

Roma, 28 mar. - "Ancora due morti di lavoro. Stavolta a Livorno. Ancora due operai. Anche oggi la media giornaliera viene tragicamente confermata. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e ai loro compagni di lavoro. È una strage silenziosa, ma inesorabile. Non sono incidenti. Sono conseguenza di norme inadeguate o spesso disattese per irresponsabile corsa a ridurre i costi, per assenza di formazione alla sicurezza, per carenza di controlli di ispettorati continuamente impoveriti di personale". Così in una nota Stefano Fassina, deputato di Leu.

"Camera e Senato - aggiunge - devono intervenire, subito, attraverso le rispettive commissioni temporanee in attesa della formazione del governo. Le associazioni delle imprese e i sindacati, nazionali e in ogni territorio, devono moltiplicare il loro impegno per il rispetto delle leggi per la sicurezza sul lavoro".