M5S replica a Boeri: pensi al pasticcio sul cumulo gratuito

Roma, 28 mar. - "Il Reddito di cittadinanza costa 14,9 miliardi più i 2,1 che abbiamo previsto per la riforma dei Centri per l`impiego. Punto. Ci basiamo sulla stima Istat che ha confermato il costo da noi calcolato per il nostro provvedimento". Lo dice in una nota la senatrice M5S Nunzia Catalfo, in risposta al presidente Inps Tito Boeri.

"Boeri si concentri piuttosto sul clamoroso pasticcio relativo al cumulo pensionistico gratuito per i professionisti. Abbiamo 15 mesi di ritardo e tanta gente che nel frattempo è andata in quiescenza sperando in quella certezza del diritto che le istituzioni non riescono affatto a garantire", chiude Catalfo.