Milano, 28 mar. - Sulla vicenda Ilva "siamo disponibili qualora fosse necessario a prendere una quota". Lo ha dichiarato l'Ad della Cassa Depositi e Prestiti, Fabio Gallia, nel corso della conferenza stampa sui numeri 2017 del gruppo. "Ilva è un'industria essenziale per un paese manifatturiero come il nostro, era una anomalia non avere un'industria siderurgica forte per un paese manifatturiero come il nostro", ha aggiunto.