Livorno, Fratoianni (Leu): vicini a famiglie delle vittime

Roma, 28 mar. - "Due operai morti al porto di Livorno e feriti gravi, per effetto dell`esplosione di una cisterna. Altri vari incidenti sul lavoro oggi in Toscana. Prosegue con numeri incredibili una vera e propria guerra nel mondo del lavoro in Italia, che continua a vedere morti e infortuni in aumento. Solo lo scorso anno oltre 1.400, ma questa guerra non è stata materia di campagna elettorale, eppure ha a che fare con le scelte della politica". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Non conosciamo ancora le cause certe del disastro - prosegue l`esponente di Leu - e mi auguro che si accertino quanto prima le responsabilità, ma c`è un punto che riguarda non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche la sicurezza di una intera area della città di Livorno: il porto è pieno di cisterne, in una zona in cui ci sono altre attività, in cui vicino c`è una raffineria e che è zona di passaggio persino per semplici cittadini. Sarebbe il caso di iniziare a lavorare per una delocalizzazione degli impianti e per una maggiore sicurezza. L`esplosione di oggi è un brutto segnale che va colto. Alle famiglie dei lavoratori, alla città di Livorno - conclude Fratoianni - l`abbraccio di tutti noi".