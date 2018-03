Fratoianni: surreale punire liceali per protesta su scuola/lavoro

Roma, 28 mar. - "Quanto denunciato dagli studenti di una classe del liceo classico Vittorio Emanuele di Napoli rasenta l'incredibile: la protesta civile per l'uso abnorme dell'alternanza scuola-lavoro ha avuto come conseguenza la sproposita reazione della locale delegata del Fai che ha preteso provvedimenti disciplinari e addirittura il 7 in condotta a tutta la classe. Un altro episodio che se confermato confermerebbe le storture, ampiamente denunciate, dei progetti di alternanza scuola-lavoro". Lo ha sottolineato in una nota il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

"Ci auguriamo che la reazione del mondo scolastico - ha proseguito l`esponente di Leu - di fronte a questo sopruso sia forte e chiara. Porteremo il caso in Parlamento affinché il Miur intervenga e si evitino provvedimenti punitivi nei confronti degli studenti. Se c'è qualcuno contro cui chiedere provvedimenti non sono certo loro, - conclude Fratoianni - anzi bisognerebbe ringraziarli per il loro impegno scolastico e civile".