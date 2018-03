Invimit: nel 2017 bilancio in utile. Prima cedola per il Tesoro

Roma, 28 mar. - Invimit, società del risparmio gestito controllata dal Tesoro, ha chiuso il 2017 in nero con un aumento significativo dei ricavi.

"Abbiamo incrementato i ricavi del 43% e contestualmente conseguito un utile significativo che per la prima volta potremo distribuire al nostro azionista (Ministero Economia e Finanze)", è quanto ha sottolineato il Presidente di Invimit, Massimo Ferrarese, a margine dell`approvazione del Bilancio.

"Grazie alla piena operatività di tutti i Fondi istituiti - ha aggiunto Ferrarese - il livello delle masse gestite ha superato 1,1 miliardi di euro e 250 immobili su tutto il territorio nazionale. Tutto questo - ha continuato il presidente - suggella la conclusione di un triennio di duro lavoro e, visti i risultati, di grandi soddisfazioni. Per tutto ciò voglio ringraziare l`amministratore delegato Elisabetta Spitz, l'intero Consiglio d'amministrazione e tutto il personale che hanno supportato con energia tutti i progetti e le iniziative messe in campo da Invimit in questi anni".