Povertà, Scilipoti Isgrò: preoccupazione per aumento in Italia

Roma, 28 mar. - "Apprendiamo con preoccupazione gli ultimi dati della Cgia di Mestre che evidenziano l`aumento della povertà. Il numero di indigenti è passato in Italia da 15 milioni del 2006 a 18,1 del 2016, raggiungendo il 30%". Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò.

"La situazione - aggiunge - è peggiore rispetto a quella europea. Il livello medio dei cittadini in difficoltà nel vecchio continente ha subito, nel periodo in questione, un incremento di un punto raggiungendo così il 23,1%, ovvero il 6,9% in meno rispetto alla penisola. E` fondamentale - conclude l`esponente di Forza Italia - avviare la formazione di un nuovo governo, al fine di varare politiche urgenti volte a incentivare lo sviluppo del nostro paese".