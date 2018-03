Terrorismo, Rauti (Fdi): stop a sbarchi e sostegno Ue a Italia

Roma, 28 mar. - "Il rischio attentati incombe come una spada di Damocle sul nostro paese. Lo conferma oggi in un`intervista sulla 'Stampa' il ministro Minniti affermando che il pericolo derivante dal terrorismo islamico non è stato mai così alto in Italia, mentre ieri l`allarme per l`Europa è stato rilanciato dall`agenzia europea Frontex che ha messo in guardia sui flussi dei migranti non intercettati dal Nord Africa. Se finora in Italia non si sono verificate tragedie come quelle accadute negli altri paesi europei, ciò sicuramente è dovuto anche all`eccellenza e all`efficacia dei nostri servizi di sicurezza e delle forze di polizia". Lo afferma la senatrice di Fdi, Isabella Rauti.

"Certo, se - aggiunge - come sostiene Frontex, gli ex combattenti dell`Isis si mescolano con i profughi sui barconi che ancora arrivano nei nostri porti, è evidente che gli sbarchi vanno bloccati. L`auspicio è che nasca un governo di centrodestra che cambi rotta introducendo subito un giro di vite sull`immigrazione clandestina , un aumento di risorse per il Fondo Rimpatri e pretendendo in Europa maggiore sostegno sia per quanto riguarda i contributi relativi all`accoglienza, a fronte di 1,7 miliardi di euro spesi nel 2016 l`Italia ha ricevuto solo il 2,7 per cento, sia per quanto riguarda le ricollocazioni dei migranti".